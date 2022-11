Juventus | ecco le due ultime carte di Massimiliano Allegri

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) La Champions ha dato i suoi responsi. Al termine dei gironi eliminatori, si sono qualificate agli ottavi Milan, Intere Napoli ; è retrocessa in Europa League, lache ,in passato, solitamente rimaneva da sola fino alla fine a rappresentare il calcio italiano. In E-League va avanti la Roma e retrocede in Conference la Lazio. Visti questi risultati si potrebbe ipotizzare una certa ripresa del nostro calcio a livello europeo. Anche perché il Napoli in Champions, ha addirittura dominato il girone qualificandosi con due giornate di anticipo, con la migliore difesa e il migliore attacco, nonostante la sconfitta subita ad opera del Liverpool, 2-0, nell'ultima all'Anfield. Dall'Inghilterra la squadra di Spalletti si è portata al Gewiss Stadium di Bergamo per dimostrare in campionato, a chi ancora non crede, che il Napoli non è una meteora anche se nell'occasione deve ...