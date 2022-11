Juventus | Allegri con il dubbio Vlahovic

(Di domenica 6 novembre 2022) Lastasera in campo contro l’Inter recupera diversi giocatori importanti, unicoperè DusanLastasera in campo contro l’Inter recupera diversi giocatori importanti, unicoperè Dusan. Il serbo può recuperare ma soltanto per la panchina. «Non sta ancora bene» queste le parole del tecnico in conferenza sull’attaccante. Stamattina il provino decisivo e la scelta se portarlo almeno in panchina, anche se per il momento è più no che sì. Tra gli altri ci saranno Bremer e Di Maria, ma soltanto il primo dovrebbe partire dal 1 minuto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

: "Faremo di tutto per vincere, ma non è una partita decisiva" "- Inter è sempre una gara molto sentita, ad alta tensione e bella da giocare " le parole di- . Faremo di tutto ...D'altro canto,se la passa male: Vlahovic e Di Maria non sono ancora pronti, Bremer è l'...- Inter vale tantissimo, proprio perché entrambe si ritrovano con poco in mano. E allora non ...Derby d'Italia tra deluse quello che stasera andrà in scena all'Allianz Stadium di Torino. Bianconeri e nerazzurri devono rimediare a una partenza ad handicap in questo campionato e stanno provando a ...Matias Soulé è un giocatore che sta provando in tutti i modi a mettersi in luce alla Juve, con delle prestazioni che stanno convincendo.