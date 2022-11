Julia Elle | Disperatamente mamma | il caso dei figli | Facchinetti difende il suo ex Paolo Paone

(Di domenica 6 novembre 2022) L’articolo di, conosciuta anche come, è il focus che più vi sta incuriosendo in settimana e l’avete letto incessantemente. Per questo motivo, vogliamo farvi un update, aggiornando sulla questione deie del suo ex compagnoche, proprio di recente, ha svelato di non essere il padre del secondogenito... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

è una scrittrice, attrice e personaggio di Instagram che negli anni ha conquistato un certo seguito. Il suo profilo si chiama disperatamentemamma e conta 650mila follower . Mondadori ha ...Chi èe perché tutti parlano di lei Conosciuta sul web come Disperatamente mamma , per anni ha scritto libri (5 per Mondadori) dove raccontava quanto fosse difficile crescere due figli da sola ... Julia Elle e Paolo Paone: l'ex dichiara di non essere il padre di uno dei loro figli, lei annuncia querele Julia Elle è una scrittrice con un'immagine di mamma single. Il suo ex oggi rivela di non essere il padre di uno dei suoi bambini. Lei minaccia azioni ...