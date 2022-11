Judo | Giacomo Gamba si classifica quinto al Grand Slam di Baku

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 novembre 2022)si èto alposto degli 81 kg nele così, dopo Ulaanbaatar ed Abu Dhabi, ha realizzato una progressione significativa approdando alla semifinale con tre vittorie sull’azero Hajiev, il georgiano Sherazadishvili ed il polacco Drzymal. Superato in semifinale dal belga Matthias Casse,è stato superato anche nella finale per il bronzo dal ceceno che gareggia per la bandiera del Bahrain Askerbii Gerbekov. Ilposto dipurtroppo è stato il risultato migliore della seconda giornata a, dato che Manuel Lombardo si è dovuto accontentare di un settimo posto nei 73 kg, ottenuto con le vittorie sul ...