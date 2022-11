Jennifer Lawrence | Avrei dovuto ascoltare Adele e non fare il film Passengers

(Di domenica 6 novembre 2022) L'attrice, in questi giorni su AppleTV+ con ilCauseway, si è raccontata in una intervista al New York Times.

è ormai entrata nella maturità artistica, libera dai franchise come Hunger Games e X - Men e non necessariamente intenzionata a proseguire la sua filmografia sulla stessa scia. L'attrice Jennifer Lawrence, in questi giorni su AppleTV+ con il film Causeway, si è raccontata in una intervista al New York Times.Jennifer Lawrence aveva circa 21 anni quando ha iniziato a lavorare al primo capitolo di Hunger Games e ora, che le riprese de La Ballata dell'Usignolo e del Serpente sono terminate, l'attrice ha ...