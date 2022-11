Jackpot record da 1 | 9 mld dollari per il Powerball americano

Ammonta a undi 1,9 miliardi di dollari ildell'estrazione di domani del Powerball statunitense, dopo che ieri nessuno ha centrato i sei numeri del concorso offerto in 45 Stati, oltre alla capitale ...Ildel Superenalotto dell'estrazione di oggi ammonta esattamente a 301 milioni di euro . Si ... nel caso in cui qualcuno riuscisse ad aggiudicarsela, verrebbe frantumato ildella ...Ammonta a un record di 1,9 miliardi di dollari il jackpot dell'estrazione di domani del Powerball statunitense, dopo che ieri nessuno ha centrato i sei numeri del concorso offerto in 45 Stati, oltre a ...LONDON, Nov. 6, 2022 /PRNewswire/ -- One lucky person could be taking home the biggest jackpot in history this week – the US Powerball standing at a ...