Influenza stagionale | quanto durano i sintomi? I rimedi per prevenirla e curarla

(Di domenica 6 novembre 2022) L’arrivo del freddo porta con sé inevitabilmente l’, ma? Tutti iper: ecco che cosa devi sapere. I virus dell’viaggiano nell’aria e sono facilmente trasmissibili. È possibile essere infettati direttamente, nel caso in cui qualcuno è vicino a voi. Ma anche attraverso degli oggetti che prendiamo abitualmente come pc o smartphone. E quindi trasferire i virus agli occhi, al naso o alla bocca. Diversi sono ili. Andiamo a conoscerli e vedere. fonte foto: AdobeStockÈ probabile che le persone che hanno l’...

... con notevole disagio dovuto all'età ed alle patologie ad essa correlate, oltretutto in tempo di Covid e diin corso. Numerosi studi hanno dimostrato che vivere regolarmente in ...Il virus dell'corre già fra i più piccoli. L'incidenza è oltre la media: tra i bambini fino ai quattro anni è dell'8,6 ogni mille pazienti assistiti, nelle prime due settimane di monitoraggio ...Aumentano i casi di influenza stagionale e sindromi simil-influenzali. Ecco quali sono i sintomi e come prevenire il contagio.Tra i ragazzini dai 5 ai 14 anni l'incidenza è abbastanza elevata, pari al 4,03 per mille, mentre negli adulti si attesta al 2,72 per mille.