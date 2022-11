Imbarazzo in Diretta | Paolo Bonolis Asfalta Mara Venier!

Leggi su gossipnews.tv

(Di domenica 6 novembre 2022)è stato ospite nell’ultimadi Domenica In e la sua chiacchierata conVenier é stata assai spumeggiante. Non sono mancate domande sulla sua vita privata e, ad una di queste,ha dato una risposta da applausi, scatenando le risate e gli applausi di tutto lo studio. Ecco quello che é successo a Domenica In! L’ospitata dia Domenica In: ecco cosa ha raccontato Divertente chiacchierata traVenier a Domenica In. Il conduttore di Avanti un altro é stato ospite della ziaper promuovere il suo ultimo libro Notte fonda. Non sono mancate le battute da una parte e dall’altra e che hanno reso questa intervista assai frizzante. In particolare, ...