Il Volley Bergamo ci prova | ma si arrende nel finale | 3-1 a Novara

(Di domenica 6 novembre 2022). Terza sconfitta in tre trasferte per il1991: le ragazze di coach Micoli si sbloccano vincendo un set in trasferta, ma poi si fanno rimontare da. Le assenze di Lanier e Frosini non si sono fatte sentire nelle battute iniziali, quandoè passata a condurre al termine del primo parziale. E anche nei set successivi, è sempre stata pronta a reagire agli attacchi di Karakurt (top scorer con 23 punti) che hanno messo sotto pressione le difese rossoblù. Lorrayna (19) e May (11) hanno tenuto vivo l’attacco e accesa la sfida che ha visto nella vittoria dell’Igor Gorgonzola per tre set a uno grazie anche ai 14 punti di Bosetti e agli 8 di Bonifacio, MVP della gara. Orfana di Lanier, non in perfetta condizione dopo l’infortunio di una settimana fa a ...