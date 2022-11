Il quadro maledetto | cosa succede a chi guarda questa bambina dipinta | conseguenze fisiche inquietanti

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Al Driskill Hotel di Austin in Texas è appeso unche ha del soprannaturale. Ritrae unadi quattro anni, Samantha Houston, figlia di un senatore degli Stati Uniti che morì cadendo sulle scale dell'albergo mentre rincorreva una palla. Costernato per l'accaduto, il proprietario dell'hotel volle omaggiare il senatore e in ricordo della piccola Samantha commissionò un suo ritratto all'artista Charles Trevor Garland (1855-1906) che la immortalò mentre sorrideva dolcemente tenendo in una mano un mazzo di fiori e nell'altra una lettera. Il dipinto fu appeso al quinto piano dell'hotel e da allora, i visitatori raccontano di fenomeni strani e inspiegabili. Sostengono che se ci si attardi troppo ad ammirarlo, si avvertano nausea e vertigini, oppure smarrimento e alterazione della vista. Dei medium contattati dagli attuali proprietari dell'albergo, ...