Il piano russo per bloccare l’Ucraina Kiev si prepara all’evacuazione?

(Di domenica 6 novembre 2022)ha predisposto unper evacuare tutti i residenti in caso di blackout. A darne la notizia è il New York Times che, citando una fonte interna all’amministrazione della capitale ucraina, ha rivelato che l’evacuazione avverrà con un preavviso di 12 ore. Come scrive Ansa, il capo del dipartimento di sicurezza, Roman Tkachuk, “al InsideOver.

InsideOver

Per reagire nel modo giusto, dobbiamo avere unper tutti gli scenari possibili', ha aggiunto. 2022 - 11 - 06 14:59:44 Esplosione al terminal petrolifero dell'oblastdi Belgorod Un'...Come scrive Ansa, il capo del dipartimento di sicurezza, Roman Tkachuk, "al [...] Continua a leggere The post Ilper bloccare l'Ucraina. Kiev si prepara all'evacuazione appeared first on ... Il piano russo per bloccare l'Ucraina. Kiev pianifica l'evacuazione Putin sta mentendo sul fatto di essere stato reclutato come soldato. Il signore della guerra ha detto nei giorni scorsi che voleva radunare 300.000 ..."Siamo onesti: la Federazione russa sta cercando di commettere un genocidio energetico, ma Kiev e l'Ucraina resisteranno". (ANSA) ...