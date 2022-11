(Di domenica 6 novembre 2022) Unsta spopolando su: è la moda delle casalinghe, giovani donne che impegnano il loro tempo ad occuparsi della casa e soprattutto del compagno o del marito. Trascorrendo il tempo fra una lezione di yoga, bibitone energetico, sessione di shopping e un salto al supermercato. Unapriva di preoccupazioni in cui a provvedere all’economia familiare è esclusivamente l’uomo. C’è proprio un hashtag che utilizzano queste ragazze:, che vanta oltre 134 milioni di visualizzazioni. “Le fidanzate che stanno a casa” si tengono occupate con faccende domestiche e pubblicano video in cui mostrano la loro “morning routine”, cosa fanno ogni giorno per il proprio ragazzo. @kendelkaycooking and cleaning are my favorite acts of service ? original sound – kendel kay Una delle ...

Luce

... evidenzia un rallentamento deldi Frasers rispetto al principale indice della Borsa di ... Tecnicamente propendiamo a beneficio di unspunto rialzista stimato in area 7,222. Le indicazioni ......il gas stabilisca unrecord e che le emissioni del settore energetico stabiliscano un... Ilva però in senso contrario: si prevede che centinaia di miliardi di dollari saranno ... Il nuovo trend su TikTok, #stayathomegirlfriend. Una vita incentrata sul lusso e la cura di sé - Luce JAM è Join the Ageless Mind. Obiettivo: fare della diversità un valore centrale per la costruzione di un futuro praticabile e migliore ...Nuove altezze per i capannoni ... provincia che prova ad invertire un trend non brillante in termini di imprese: dal 2012 ve ne sono 5mila in meno. Ecco perché la città vuole provare a sfruttare al ...