Il Napoli leader anche degli scontri diretti | quattro vittorie su quattro | tutte fuori casa

(Di domenica 6 novembre 2022) La vittoria delindell’Atalanta è stata fondamentale per mantenere la testa della classifica della Serie A. Gli azzurri non rischiavano di perdere il primato, avendo cinque punti di vantaggio proprio sugli orobici, ma di subire un contraccolpo psicologico e invertire il trend. La squadra di Spalletti grazie a questa vittoria conduceun’altra particolare classifica: è la prima negli, 4 su 4. Ilcon il ribaltone di Bergamo ha vinto tutti gli, ha battuto Lazio, Milan, Roma e Atalanta (peraltro). All’appello mancano ancora Inter e Juventus. Gli azzurri hanno fatto en plein contro le dirette avversarie, totalizzando 12 punti su 12. ...

Corriere dello Sport

La vittoria sull'Atalanta , ieri, a Bergamo, ha confermato la posizione didel campionato per la squadra guidata da Luciano Spalletti. 'Il, capolista della Serie A, si lancia verso ...Leggi Anche, muore dopo tre interventi estetici in un giorno: aperta un'inchiesta Leggi ... con l'Associazione nazionale protezione animali natura, e consulente software presso un'azienda... Napoli in ansia per Kvaratskhelia: la lombalgia 'impazza' su Google È re della foresta. Il suo ruggito inquieta ogni volta. Da quando è tornato dopo lo stop del bicipite femorale, ha segnato 6 reti in 4 gare. Sempre decisive. E al suo ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...