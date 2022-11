Il ministro Lollobrigida apre agli abbattimenti di lupi e orsi | animalisti in rivolta | «I suoi dati sbagliati | è crudele»

Leggi su open.online

(Di domenica 6 novembre 2022) Montano le polemiche dopo le dichiarazioni deldell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francescosull’abbattimento di tutti gli animali ritenuti «problematici». Intervistato dal Corriere, l’esponente di Fratelli d’Italia ha invitato a una discussione «pragmatica e non ideologica» sul tema della presenza dei grandi predatori nelle montagne trentine e altoatesine. Una riflessione che per il neodel governo Meloni «non esclude la possibilità di ricorrere all’abbattimento». Insiemeesponenti locali del partito Alessandro Urzì (eletto alla Camera) e Marco Galateo (neo consigliere provinciale), poche ore faha fatto visita in Alto Adige. Con la stampa ha affrontato i temi più caldi del settore agricolo, tra cui la questione dei grandi predatori. ...