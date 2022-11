I fatti di Prato e la mancanza di rispetto verso gli insegnanti | “ridotti a guardiacaccia di ragazzi sempre più spesso fuori controllo” Skopin e le riflessioni del Prof Piccichè

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 6 novembre 2022) "Chiunque? Chiunque?" chiede un insegnante di scuola superiore davanti a un'aula in “Ferris Bueller's Day Off” (Ferris, una pazza giornata di vacanza) il film scritto e diretto da John Hughes, commedia giovanile interpretata da Matthew Broderick, Jeffrey Jones, Alan Ruck, Mia Sara e Jennifer Grey. I suoi studenti storditi, che fanno scoppiare la gomma da masticare e si addormentano, guardanola parte anteriore della stanza, ignari che sia stata posta una domanda. Dopo un momento di pausa, l'insegnante risponde alla sua stessa domanda e continua la sua lezione mentre i suoi studenti combattono per rimanere svegli. Questa scena, ambientata nel 1986, non mostra molta stima da parte degli studenti per laessione di insegnante. Il film non ha nemmeno molta considerazione per i dirigenti scolastici, per la verità. Ferris (lo studente che elargisce ...