I cambiamenti climatici spiegati da Provenzale | ' Un tempo coccodrilli al Polo nord e ghiacci all' equatore'

Un tempo al polo nord sguazzavano beati i coccodrilli. Non ci credete Eppure è così. Ed è ben spiegato in ...COP27 inizia domenica 6 novembre a Sharm El Sheikh , in Egitto . Si tratta della 27esima Conferenza delle Parti sui. Le problematiche ambientali e le crisi umanitarie che ne derivano terrano banco fino alla cerimonia di chiusura prevista per il 18 novembre . . COP27: ridimensionare le ...Questa estate, più di ogni altra, ci siamo resi conto dell’imminenza del problema climatico. Siccità, caldo torrido, fenomeni meteorologici estremi sono stati il messaggio inequivocabile che il modell ...Uno dei punti chiave dell'agenda del Cop27 che si apre oggi 6 novembre è quello dei finanziamenti per il clima ...