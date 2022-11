I cambiamenti climatici spiegati da Provenzale | “Un tempo coccodrilli al Polo nord e ghiacci all’equatore”

(Di domenica 6 novembre 2022) Unalsguazzavano beati i. Non ci credete? Eppure è così. Ed è ben spiegato in un libro dal titolo “al” (edito da Rizzoli), tra i 6 finalisti del premio Asimov per la letteratura scientifica. L’autore, Antonello, direttore dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Cnr di Pisa, fa chiarezza sulle dinamiche del clima, partendo dalle origini ai giorni nostri. Un tema, questo dei, che anche se fatica ad entrare nell’agenda politica è sempre più attuale e percepito da tutti. Questo perché negli ultimi anni gli effetti della crisi si sono amplificati e il processo ha subito una forte ...

ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana

AGI - Entra nel vivo oggi il 27esimo vertice Onu sui, la Cop27, ospitato fino al 18 novembre nella località turistica di Sharm El - Sheikh, in Egitto. Nel giorno in cui si riuniscono i capi di Stato e governo la linea è quella di ...La Conferenza avrà al centro dei dibattiti le linee direttive per contrastare icon efficacia . Sarà anche l'occasione per fare un bilancio rispetto agli impegni presi alla ... Andamento degli indicatori della lotta al cambiamento climatico in Italia — ARPAT - Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interverrà oggi alla Cop27, il summit sul clima che si è aperto ieri a Sharm el-Sheik ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...