Humanity | sbarcati 144 migranti | 35 ancora a bordo Arrivato l’ordine di ripartire | ma il capitano si rifiuta “Non posso | salvataggio non completato”

(Di domenica 6 novembre 2022) La nave1 èferma al porto di Catania ed è approdata la Geo Barents di Medici senza frontiere. Nella notte sono stati fatti sbarcare 144: tra loro circa cento minorenni e un neonato. Ma aci sono35 persone: come previsto dal nuovo decreto interministeriale presentato dal ministro Matteo Piantedosi, è stata eseguita infatti l’ispezione delle autorità italiane per individuare appunto fragili, donne e bambini. Gli altri, gli uomini adulti senza problemi di salute, nonno sbarcare. “I naufraghi sono sfiniti”, sottolinea a LaPresse la Ong, facendo presente che uno di loro ha avuto un esaurimento nervoso. E Sosavverte: “Non ci è stato chiesto di partire, noi restiamo nel porto e abbiamo intenzione di sbarcare anche gli ...

Non posso lasciare il porto prima che tutti siano stati". Mirka Schäfer che si occupa del supporto legale per SOSrileva che "impedendo lo sbarco dei 35 sopravvissuti li si prima ...Non posso lasciare il porto prima che tutti siano stati". Mirka Schäfer che si occupa del supporto legale per SOSrileva che "impedendo lo sbarco dei 35 sopravvissuti li si prima ...È il caso del giorno: sul decreto migranti c’è in atto un braccio di ferro tra il governo Meloni e le Ong dopo la scelta – eticamente riprovevole – di operare una selezione sui migranti da far ...La nave Geo Barents, classificato mezzo di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere, è arrivata nel porto di Catania. La nave ospita a bordo 572 ...