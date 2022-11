Humanity 1 | sbarcati tre minorenni e un neonato Piantedosi | «Solo chi ha i requisiti può sbarcare»

(Di domenica 6 novembre 2022) Dei 179 migranti, di cui oltre 100 minori non accompagnati, sono tre le minori e un bambino di 7 mesi i primi ad essere scesi nel porto di Catania

La nave1 della ong Sosè attraccata ieri sera a Catania con 179 migranti naufraghi a bordo. Dopo una ispezione da parte delle autorità italiane, ai sensi del decreto che sancisce il solo sbarco delle persone ...L'ispezione e lo sbarco approfondimento Migranti,: "Non abbiamo ricevuto luogo sicuro per sbarcare" Tra i primi ad uscire, tre ragazze minorenni e un bambino di 7 mesi. Secondo la ong, a ...Il decreto interministeriale firmato dai ministri dell’Interno, Difesa e Infrastrutture, che vieta alla nave tedesca Humanity 1, 179 migranti a bordo, di rimanere nelle acque ...Due con bandiera tedesca e l'altra norvegese Il capitano dell'Humanity: "Pasti per tre giorni". Tunisini convinti a salire a bordo quando erano già sbarcati. Il decreto contestato dalla sinistra ...