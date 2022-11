Hockey pista | Mondiali Under 19 2022 | l’Italia cede all’Argentina nella finalissima Azzurrini sconfitti 4-1

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022) Aidi categoria, che si stanno tenendo nell’ambito dei World Skate Games, la nazionale italiana19 didel ct Alessandro Bertolucci si è fermata all’argento.dell’Arena Aldo Cantoni di San Juan infatti, glisono statiper 4-1 dai padroni di casa dell’Argentina, che si è presa quindi lo scettro planetario giovanile. Dopo un primo tempo condotto con personalità, e chiusosi sull’1-1 per effetto del botta e risposta sull’asse Giuliani-Bozzetto, i sudamericani hanno preso il largoripresa. Joaquin Olmos ha vestito i panni del trascinatore per l’albiceleste: prima il 2-1, poi il 3-1 e, infine il 4-1 di Bridge, troppo pesante per essere rimontato. In ...