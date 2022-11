Highlights e gol Tottenham-Liverpool 1-2 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilcon glidi1-2, sfida valevole per il quindicesimo turno della. Uno dei tanti big match di giornata va agli uomini di Klopp, che espugnano ilHotspur Stadium grazie ad una doppietta di Salah. Agli uomini di Conte non basta una rete di Kane nella ripresa. Di seguito ilcon le azioni salienti ed i momenti più importanti della partita. SportFace.

Nella gara della 13ª giornata di Premier League, l'Aston Villa vince per 3 - 1 contro il Manchester United. InBailey, Digne, Ramsey (autogol) e ...Nella gara della 14ª giornata di Ligue 1, il Psg vince per 2 - 1 in casa del Lorient. InNeymar, Moffi e Danilo Pereira. Guarda il video con ...Decisivo un gol di Bellemo nel corso della ripresa, lagunari penultimi. Tre punti pesantissimi in chiave salvezza per il Como che supera di misura il Venezia tra le mura amiche del Sinigaglia. Si ...Il Torino si ferma a due. Juric aveva detto alla vigilia che con il Bologna “sarebbe stato un bell’esame” dopo le recenti vittorie, soprattutto quella con il Milan. Lui in ...