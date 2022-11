Highlights e gol Aston Villa-Manchester United 3-1 | Premier League 2022 2023 VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilcon glidi3-1, sfida valevole per il quindicesimo turno della. Dopo undici minuti i padroni di casa vanno avanti di due reti grazie a Bailey e Digne. Al 45? i Red Devils dimezzano lo svantaggio in virtù dell’autogol di J. Ramsey. Proprio quest’ultimo va subito a segno dopo quattro minuti dall’inizio del secondo tempo sigillando un successo meritato per gli uomini di Emery. Di seguito ilcon le azioni salienti ed i momenti più importanti della partita. SportFace.

