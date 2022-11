Ha sfondato la porta” | diatriba a casa Totti | cosa sarebbe accaduto | Il retroscena

Leggi su howtodofor

(Di domenica 6 novembre 2022) Se da un lato la Blasi non avrebbe restituito ai suoi Rolex, dall’altro lui non avrebbe restituito all’ex moglie le sue borse firmate. Ormai si sa: Francescoed Ilary Blasi non si sono affatto lasciati bene ed oggi emerge un nuovosulla rottura. Vediamo disi tratta. Latrae Blasi Sono stati sulla bocca di tutti per tutta l’estate: si tratta dell’ormai ex coppia formata dae Blasi. I due, a metà luglio, avevano rilasciato due comunicati disgiunti in cui annunciavano ad i fans la loro intenzione di separarsi. La separazione, in realtà, era già nell’aria ma era stata smentita fortemente da entrambi. Una smentita che arrivava ad hoc per permettere a lei di poter condurre serenamente la sua Isola dei ...