Guardia Sanframondi | giornata di prevenzione cardiovascolare in piazza

(Di domenica 6 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti Nella mattinata di Sabato 5 Novembre, presso la sala dell’Associazione Guardiese gli Amici del Cuore odv, la popolazione di, nei limiti previsti di prenotazione, ha aderito al programma di visite specialistiche per la valutazione dei fattori di rischio cardio e cerebrovascolari, condotte in maniera volontaria dai dottori Giovanni Pigna (medico Patologo Clinico PhD in Malattie dei Lipidi), Antonio Renna (medico specialista Neurologo) ed Aureliano Ciervo Ricercatore Nutrizionista. Punto focale dellaè stata l’esecuzione di ecografie ecocolordoppler dei vasi carotidei da parte dello specialista neurologo Renna, supportata dalla valutazione del rischio individuale per malattia vascolare svolta dal dottor Pigna. Il dottor Ciervo ha, infine, raccolto parametri e dati clinici utili ...

