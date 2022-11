GP Valencia | Pecco Bagnaia è campione del mondo!

Sembra un segno del destino, visto che proprio sul difficile circuito maleseconquista anche il suo primo titolo nella classe regina. La scalata ai vertici della MotoGp inizia nel 2019 in sella ...LA CRONACA DELL'ULTIMO GP STAGIONALE JORGE MARTIN: 'NON SONO RIUSCITO A GESTIRE LE GOMME'(Adnkronos) – Pecco Bagnaia è il nuovo campione del mondo MotoGp. Il pilota della Ducati, 25 anni, trionfa nella classe regina del Motomondiale 2022 conquistando il titolo iridato con il nono posto ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...