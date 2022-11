Governo Meloni | nuove deleghe al ministro Musumeci | balneari e Protezione civile

(Di domenica 6 novembre 2022) L?entourage delparla di indiscrezioni giornalistiche e assicura che l?altra sera in Consiglio dei ministri non si è parlato diper Nello,...

Sky Tg24

...una opportunità anche per il Presidente della Regione dialogare con lamalgrado negli ultimi tempi l'ex sindaco di Salerno sia stato molto duro con Fratelli d'Italia e con lo stesso. ...... deputato della Camera di Verdi e Sinistra italiana, per contestare la decisione del: "Salirò sulla nave Humanity1 nelle prossime ore annuncia sui social se ilterrà ... Nuovo governo, news. Meloni: "Basta bonus inutili". Convocati sindacati mercoledì. LIVE Trovata da Berlusconi una soluzione geniale per la pace tra Russia e Ucraina. Nessuno ci aveva ancora pensato Basta non fornire più armi a Zelensky, cioè costringerlo ad arrendersi. Forse Putin ha esa ...Le due proposte respinte dagli elettori di destra sembrano però al centro del programma del prossimo governo .... La domanda che ci si può porre è se succederà lo stesso alla nostra prima ministra in ...