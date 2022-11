Governo | Fratoianni | ' su rave e migranti distrazione di massa per coprire false promesse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) Roma, 6 nov. (Adnkronos) - “La norma anti? Una norma confusa, g, pericolosa e anche demenziale. Se nel primo consiglio dei ministri si stabilisce che la priorità di questo Paese è questa, così come si decide di giocare sulla pelle dei naufraghi, si fa esclusivamente un'operazione didi”. Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola, parlamentare dell'Alleanza Verdi Sinistra, dai microfoni di Skytg24. “Questo- prosegue il leader di SI - è in difficoltà a mantenere lefatte in particolare sui temi più urgenti per i cittadini dal carobollette all'inflazione. Non riescono a dare risposte efficaci e allo cosa fanno? Si interviene su materie che hanno il sapore di un manifesto ideologico, di ...