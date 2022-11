Giroud stende lo Spezia. Il Milan resta nella scia del Napoli

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilringraziae vince per 2-1 all'ultimo respiro in casa contro un coraggioso. Dopo il vantaggio di Hernandez, tanti gol falliti e il pari momentaneo dell'ex (e figlio d'arte) Maldini, è il francese a deciderla dalla panchina con una perla nel finale. La prima chance è per gli ospiti e arriva al 12', quando l'ex di turno Caldara colpisce al volo da calcio d'angolo ma Tatarusanu salva. Due minuti dopo, Leao se ne va sulla sinistra, si avvicina all'area e serve Tomori a rimorchio che calcia però centralmente trovando la parata di Dragowski con i piedi. Al 16' i campioni d'Italia in carica sfiorano l'1-0 a distanza di pochi secondi. Prima è Krunic a colpire la traversa e poi è Diaz a impensierire di testa Dragowski che salva nuovamente di piede. Al 18' il portiere interviene ancora su un mancino dalla distanza di ...

