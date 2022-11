Giroud all' ultimo respiro | per il Milan vittoria con lo Spezia e secondo posto

(Di domenica 6 novembre 2022) Ilsoffre ma riesce a battere loa San Siro grazie a una prodezza dial 89'. Al Meazza finisce 2-1 e i rossoneri salgono alda soli, a sei punti dal Napoli capolista. Al gol di Theo Hernandez al 21' aveva risDaniele Maldini, con una splendida rete davanti a suo padre in tribuna e nello stadio in cui è cresciuto, un tiro a giro al 59'. Quando il match sembrava avviarsi sui binari del pareggio, ci ha pensato l'attaccante francese a regalare i tre punti al Diavolo. Ilparte in avanti, al 5' Brahim Diaz arriva al tiro da fuori ma non inquadra la porta e il pallone finisce alto sopra la traversa. Al 13' è loa creare un pericolo con Caldara, ma Tatarusanu è bravo a deviare in angolo. Al 14' ...

Theo Hernandez, difensore del Milan, ha parlato dopo la vittoria ottenuta'ultimo respiro contro lo Spezia Theo Hernandez ha parlato a Sky Sport dopo Milan - Spezia. ... Il gol diè stato ...MILANO. Il Milan reagisce alla recente sconfitta con il Torino e torna subito a vincere battendo in casa lo Spezia, grazie ad un gol meraviglioso di'89' (espulso per doppia ammonizione dopo essersi tolto la maglietta per esultare). A San Siro decide il francese entrato dalla panchina dopo il botta e risposta tra Theo Hernandez e Daniel ...Fa una magia e poi si toglie la maglia: "Io vivo in area di rigore, pazienza per l'espulsione". Pioli: "Mi ha ricordato Totti" ...Intervistato a DAZN, mister Pioli ha commentato il successo contro lo Spezia: "Giroud Che stia facendo bene credo sia sotto gli occhi di tutti. E' un peccato per il rosso ma ci ha ...