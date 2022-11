Ginnastrica | Jingyuan Zou marziano alle parallele | sfonda il muro dei 16 punti e trionfa ai Mondiali | Dauser si inchina

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022)Zou non delude le aspettative della vigilia e si laurea Campione del Mondoparle pari. Il cinese era il naturale favorito della vigilia e ha letteralmente giganteggiato sugli staggi a Liverpool, ottenendo un punteggio esorbitante con il nuovo Codice dei Punteggi: 16.166, con 6.9 di D Score e addirittura 9.266 di esecuzione. Il Campione Olimpico di Tokyo 2020 si regala il terzo titolo iridato della carriera su questo attrezzo dopo quelli conquistati nel 2017 e nel 2019. Il 24enne, giàtore con la squadra a Liverpool, ha annichilito la concorrenza in maniera perentoria. Zou ha battuto il tedesco Lukas(15.500), proprio come aveva fatto lo scorso anno ai Giochi. Il teutonico ha regolato il filippino Carlos Yulo (15.366, già argento in precedenza al volteggio). Restano giù ...