Ginnastica | perché Martina Maggio ha sostituito Alice D’Amato nella finale ai Mondiali? La scelta di Casella e il regolamento

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022)ha disputato laal corpo libero dei2022 diartistica. La brianzola ha preso il posto di, per unatecnica operata dal DT Enrico. Il motivo della decisione adottata dal coach bresciano è assolutamente comprensibile e giustificabile:è dotata di un esercizio sulla carta più valido e con più velleità di podio. Come mai l’Italia ha potuto operare questa sostituzione proprio a ridosso dell’atto conclusivo andato in scena sulla pedana di Liverpool? Andiamo proprio nelle pieghe del. La brasiliana Flavia Saraiva, prima in qualifica, ha comunicato la sua decisione definitiva di non presentarsi in ...