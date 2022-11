Ginnastica | Martina Maggio sostituisce Alice D’Amato | sesta ai Mondiali Jessica Gadirova vince il corpo libero

(Di domenica 6 novembre 2022)si è laureata Campionessa del Mondo al, mandando in visibilio il caloroso pubblico di Liverpool. La britannica ha offerto un esercizio rimarchevole dal punto di vista acrobatica, anche se ci sono state alcune sbavature e non ha ammaliato per espressività, artisticità e interpretazione della prova. La 18enne si è imposta con il punteggio complessivo di 14.200 (6.0 il D Score) e ha conquistato il primo titolo iridato della carriera, dopo le medaglie di bronzo mese al collo con la squadra e nel concorso generale individuale nei giorni scorsi. L’allieva di Molly e Joshua Richardson conclude la stagione perfetta, dopo che tre mesi fa si era laureata Campionessa d’Europa a Monaco (bissò il titolo di Basilea 2021). La nativa di Dublino, con origini azere, ha battuto nettamente la statunitense ...

