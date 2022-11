Ginnastica | Brody Malone sorprende Daiki Hashimoto alla sbarra! Angelo Volante dagli USA | vinto il medagliere dei Mondiali

(Di domenica 6 novembre 2022)ha regalato l’ennesima sorpresa di giornata ai2022 diartistica. Nella Finale di Specialità che ha chiuso la rassegna iridata, lo statunitense ha tirato fuori l’esercizio della vita ed è il nuovodella Polvere di Magnesio. Il 22enne ha trionfato meravigliosamentesbarra, sovvertendo lo scontato pronostico della vigilia che voleva l’affermazione di. Il nativo di Johnson City, allenato da Thom Glielmi, ha giganteggiato in lungo e in largo per tecnica sopraffina, collegamenti di qualità e pulizia esecutiva. L’americano ha trionfato con il punteggio di 14.800 (6.3 il D Score) e si è messo al collo la prima mea d’oro iridata, dopo il bronzo dello ...

