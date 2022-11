Ginnastica artistica | Mondiali Liverpool 2022 | Martina Maggio sesta nella finale al corpo libero

Leggi su sportface

(Di domenica 6 novembre 2022) Si chiudono senza medaglie idiper laitaliana. Nell’ultima giornata di gara, dedicata a cinque finali di specialità, è arrivato infatti il sesto posto dial. La ventunenne di Villasanta, che in teoria doveva essere la prima riserva, è stata schierata dal DT Enrico Casella al posto di Alice D’Amatosperanza di poter puntare al podio. Il punteggio di 13.533 ottenuto dall’azzurra non è bastato, in una gara vinta, come da pronostico, dalla britannica Gadirova con 14.200. Argento per Chiles e bronzo per la brasiliana Andrade. IL CALENDARIO COMPLETO LE ITALIANE E GLI ITALIANI IN GARA Alla trave oro per la nipponica Watanabe, che ha preceduto di ...