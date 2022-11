Gf Vip 7 | scatta il bacio tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà! Video

Leggi su isaechia

(Di domenica 6 novembre 2022) Grazie al gioco della bottiglia, è finalmenteto l’attesotraDe Donà. Tutto è partito da Oriana Marzoli, new entry di questa edizione, che ha proposto agli altri vip di cimentarsi nel famoso gioco in versione spagnola, dove esistono solo obblighi. Ad aprire le danze è stato Attilio Romita, seguito da. Il giornalista del Tg 1 e la ragazza si sono lasciati andare ad un lungoCHE LIMONA ATTILIO IL MULTIVERSO È REALE#gfvip #Donnalisi #nikiters pic.twitter.com/Okv4DV9L9R — no name (@5261796d6e64200) November 6, 2022 Infine, è toccato proprio ae all’hairstylist darsi un, come stabilito da Daniele Dal Moro: È ...