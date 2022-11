Corriere dello Sport

ROMA -in campo , tutti i giocatori di Roma e Lazio davanti alla panchina biancoceleste. Cosa è successo Rimessa laterale per la Roma davanti alla panchina della Lazio. A correre per batterla Rui ...I ragazzi saranno denunciati per. Il video, arrivato ai carabinieri che lo hanno analizzato nel dettaglio per identificare i protagonisti, mostra una scazzottata tra diversi ragazzi e i calci ... Furiosa rissa al derby, cosa è successo tra Rui Patricio e Radu Un duello fisico tra Cristiano Ronaldo e Mings in area di rigore è sfociato in un corpo a corpo che ha infiammato gli animi in campo: ...In tre sono finiti al pronto soccorso. Sono volate le denunce. Non si conoscono le cause Polizia e Carabinieri sono dovuto intervenire stamattina, verso le 5.30, nei pressi di un locale notturno perch ...