Francesco Totti e Noemi Bocchi scelgono i mobili per la casa nuova | l’ex tentatore di Temptation Island “li becca” – VIDEO

(Di domenica 6 novembre 2022) È praticamente impossibile passere inosservato ad uno del calibro di. E infatti,capitano della Roma è stato puntualmente “to” mentre era intento a scegliere iper la suaa Roma Nord insieme allacompagna. Questa volta, però, non sono stati gli obiettivi dei paparazzi a “pizzicarlo” nello shopping in un grande salone in provincia di Caserta, bensì Gianfranco Frasegna, exdi, che ha colto l’occasione per chiedere un autografo al Pupone. La scena è stata tutta immortalata e pubblicata sui social proprio dalvolto del reality di Canale 5. L'articolo proviene da ...

Giorno di festa per Ilary Blasi : oggi è il compleanno del figlio Cristian, che compie 17 anni. La mamma, ormai ex moglie del calciatore, non ha permesso alla separazione di incrinare i rapporti con i figli e ha scelto una foto dal passato e una più recente per fare gli auguri al primogenito. Ilary Blasi estrema, ...In molti ce lo ricordiamo sicuramente bambino quando, con la maglia della Roma, camminava mano nella mano con il papànell'immenso campo dello Stadio Olimpico della Capitale. Ma gli anni passano e Cristian, primogenito di Ilary Blasi e dell'ex capitano, oggi compie 17 anni. Per festeggiare il ...Il "Totti-Fiordelisi gate", come qualcuno l'ha rinominato, si arricchisce di un nuovo protagonista esterno. Dopo le parole di Alex Nuccetelli, amico dell'ex calciatore che ...Giorno di festa per Ilary Blasi: oggi è il compleanno del figlio Cristian Totti, che compie 17 anni. La mamma, ormai ex moglie del calciatore Francesco Totti, non ha permesso alla ...