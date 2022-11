Francesco Bagnaia | “L’Italia è sul tetto del mondo sportivo Ho vinto da italiano su moto italiana | che orgoglio”

Leggi su oasport

(Di domenica 6 novembre 2022)si è laureato Campione deldiGP. Il centauro della Ducati si è imposto al termine di una stagione esaltante, riuscendo a recuperare i 91 punti di distacco da Fabio Quartararo che aveva accumulato dopo la gara del Sachsenring. Il piemontese è stato perfetto nella seconda parte del campionato ed è riuscito a ribaltare la situazione in maniera perentoria: un pilotaha vinta su unaa distanza di 50 anni dall’ultima volta (Giacomo Agostini con la MV Augusta), il tricolore torna a sventolare a tredici anni di distanza dall’ultimo sigillo firmato Valentino Rossi. Il ribattezzato Pecco ha espresso la propria soddisfazione in conferenza stampa: “Abbiamo fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione e secondo me meritiamo ...