Francesco Bagnaia | il Profeta Rosso di una nuova era | Italia presente e futuro della MotoGP

(Di domenica 6 novembre 2022) VALENCIA –è il nuovodel motociclismono. Oggi a Valencia ha spezzato una autentica maledizione: dal 2014 al 2021 un pilota nostrano aveva sempre concluso il Mondiale diin seconda posizione. Un digiuno che, nel complesso, durava da 13 lunghi anni. Ma, come ci ha spiegato la leggenda Giacomo Agostini, “abbiamo il miglior pilota, ma le moto le sappiamo anche fare…“. Per il Bel Paese ha goduto di una apoteosi completa, attesa da mezzo secolo nella classe regina!-Ducati come Agostini-MV Augusta nel 1972. La scuderia di Borgo Panigale ha concluso inoltre un lungo inseguimento, se pensiamo che l’unico titolo conquistato nel Mondiale piloti risaliva al 2007 con Casey Stoner. Quella era una moto che solo l’australiano sembrava poter domare. ...