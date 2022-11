Francesco Bagnaia campione della MotoGP | Ducati in festa!

(Di domenica 6 novembre 2022) È stato un Motomondiale 2022 incredibile da vivere e ricco di colpi di scena impronosticabili. Un’avventura pazzesca e bellissima che ha regalato, a tutti i tifosi italiani, un finale meraviglioso da poter raccontare alle generazioni future.al termine di un campionato di classe regina pazzesco. Un film, un’epopea omerica. Una storia che chiunque dovrebbe imparare a conoscere. L’affermazione di un centauro italiano, capace di laurearsi vincitoreclassifica piloti su una moto nostrana, non si verificava da ben cinquant’anni: l’ultimo era stato Giacomo Agostini in sella alla sua MV Agusta. Altri tempi, altre storie (bellissime) da raccontare. È una vittoria che affonderà le sue radici nella leggenda: Pecco e lasono ...

e Fabio Quartararo si sfidano per il titolo mondial al circuito Ricardo Tormo La classifica del Motomondiale 1ITA 258 2 QUARTARARO Fabio FRA 235 3 ESPARGARO Aleix ...È il fine settimana nel quale verrà assegnato il titolo mondiale piloti tra(Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha): per l'occasione gli account social del Motomondiale hanno coniato l'...VALENCIA - E' il giorno della verità. E partecipa anche Pesaro: in tanti davanti al maxischermo per la gara che vale il titolo iridato. Francesco Bagnaia si presenta al GP ...La classifica del Motomondiale 1 BAGNAIA Francesco ITA 258 2 QUARTARARO Fabio FRA 235 3 ESPARGARO Aleix SPA 212 4 BASTIANINI Enea ITA 211 5 MILLER Jack AUS 189 6 BINDER Brad ...