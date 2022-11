Francesco Bagnaia campione del mondo | dalla famiglia alle lezioni con Rossi | chi è il ragazzo comune che ha compiuto un’impresa

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 6 novembre 2022) La colpa pare sia stata tutta di suo padre Pietro. Perché il travaso di passione si completa magicamente nel pomeriggio del 14 gennaio 2003. L’uomo chiama il figlio e gli chiede di uscire un attimo fuori da casa. È il suo sesto compleanno e c’è un regalo che lo aspetta in giardino. Quandoapre gli occhi sente il fiato che gli si strozza nella gola. Davanti a lui c’è una minicross. Con la vernice ancora immacolata. Con le ruote pronte a mordere il terreno. È il sogno di ogni bambino. Ma soprattutto di ogni genitore. Perché non c’è niente di più confortante che trasferire i propri sogni alla progenie. Il ragazzino sale in sella e apre il gas. In breve scopre di non avere paura. Così inizia a ripetere quel rito tutti i pomeriggi dopo la scuola. Giorno dopo giorno dopo giorno. Sotto il vento gelido dell’inverno, sotto il sole bollente ...