Francesca Fagnani | chi è la compagna di Enrico Mentana | età | carriera | figli | Instagram | marito | vita privata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 6 novembre 2022)è una nota giornalista moglie di, a sua volta altro nome famoso del giornalismo italiano. Laureata in lettere è anche una conduttrice tv, un ulteriore aspetto che la accomuna al compagno. Oggi, domenica 6 novembre 2022, sarà ospite nel salotto pomeridiano “Da noi…a ruota libera” condotto daFialdini a partire dalle 17.20. Chi èla moglie di, classe 1978, è originaria di Roma ed è una nota giornalista. Ha prima conseguito un dottorato di ricerca in filologia dantesca, poi in America – come ha raccontato in un’intervista a Vanity Fair – si è presentata agli uffici Rai per chiedere se avevano bisogno di qualcuno ...