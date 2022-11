FOTO VIDEO | Logan Paul annuncia su Instagram di essersi infortunato gravemente al ginocchio

Leggi su zonawrestling

(Di domenica 6 novembre 2022) Crown Jewel è stato archiviato con un main event che ha tenuto i fan presenti a Ryhad col fiato sospeso e gli spettatori da casa incollati agli schermi.ha offerto una prova memorabile, mettendo in difficoltà Roman Reigns fino a sfiorare in più occasioni la vittoria. Lo youtuber ha regalato ottimi spot, prima volando dal paletto sul tavolo di commento, poi lanciandosi dal ring sui fratelli Usos a bordo ring. Quasi 25 minuti di match, uno sforzo fisico incredibile per uno che di mestiere non fa il wrestler e il fisico disembra averne pagato le conseguenze. Arena lasciata in sedia a rotelleè ovviamente molto attivo sui social, dopo il match diversi sono stati i suoi post, tra cui l’incredibile volo ripreso con il suo telefonino. Poco dopo l’1 italiana nelle ...