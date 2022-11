Formia | dolcetto scherzetto la notte di Halloween sfocia in pestaggio

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 6 novembre 2022)– Rintracciato e denunciato dalla Polizia di Stato il ragazzo che anelladiha aggredito un minorenne: si tratta di un 19enne accusato di lesioni. Secondo quanto ricostruito, durante la serata, in piazza Aldo Moro, un minore accompagnato da alcuni amici è stato fatto bersaglio da un coetaneo, anche lui in compagnia di altri giovanissimi, di lancio di farina. Il ragazzo ha reagito scaraventando a terra il responsabile del lancio e mettendogli un ginocchio in faccia, per poi lasciarlo andare. I minori si sono allontanati ciascuno per la propria strada per evitare discussioni ma subito dopo verso lo stesso ragazzo sono state lanciate due uova, non andate a segno. A quel punto il giovane ha reagito afferrando da terra un pezzo di marmo e facendo il gesto di lanciarlo contro il responsabile ...