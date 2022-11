Formazioni ufficiali Tottenham-Liverpool | Premier League 2022 2023

(Di domenica 6 novembre 2022) Ledi, 15^ giornata di. La squadra di Antonio Conte torna tra le mura amiche dopo la partita al cardiopalma in Champions, dove, con la vittoria contro il Marsiglia, è arrivata una sudatissima qualificazione agli ottavi. Hanno vinto anche i Reds, battendo il Napoli, mentre il rendimento in campionato è totalmente diverso, pagando dieci punti agli Spurs e dopo essere già statii doppiati dal Manchester City. L’appuntamento conè fissato alle ore 17:30 di domenica 6 novembre, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori....

SAMPDORIA - FIORENTINA E MONZA - VERONASAMPDORIA (4 - 4 - 2): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Amione; Leris, Villar, Djuricic, Augello; Caputo, Montevago. All. Stankovic. ...Allenatore: DE Sanzo Fabio Reti: al 39' st Cancellotti (rigore) Ammonizioni: Graziani, Cargnelutti, Uliano Recupero: 1 minuto nel primo tempodi Pescara - Gelbison PESCARA: 22 ...Le formazioni ufficiali di Como-Venezia, gara valida per la dodicesima giornata di Serie B, in campo alle ore 16.15: Como (4-3-1-2): Ghidotti; Vignali, Odenthal ...Scontro salvezza all'U-Power Stadium con il Monza che è reduce da tre sconfitte consecutive dopo aver ottenuto tre vittorie di fila sotto la gestione Palladino. Dany Mota guiderà l'attacco briancolo c ...