Formazioni ufficiali Sampdoria Fiorentina | ecco le scelte di Stankovic e Italiano

Bologna - TorinoBOLOGNA (4 - 2 - 3 - 1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Cambiaso; Medel, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Arnautovic. All. Thiago Motta. TORINO (3 - 4 ...Ledi Sampdoria - Fiorentina , sfida valevole per il tredicesimo turno del campionato di Serie A 2022/2023 . Impegno non facile per la squadra viola, chiamata a dare risposte dopo un ...Sono state diramate le scelte di Doudou e Pancaro per il derby pugliese in programma tra Fidelis Andria e Monopoli. Entrambe le squadre cercheranno l'intera posta in palio per non deludere ...Sono state diramate le formazioni ufficiali di Renate e Pergolettese, in campo questo pomeriggio ore 14.30 al "Città di Meda" gara valida per la 12^ giornata del girone A ...