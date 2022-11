Flat tax | cuneo fiscale | pensioni «Quota 41» | il governo deve trovare altri 10 miliardi

(Di domenica 6 novembre 2022) «Concentreremo le risorse - ha detto la premier Giorgia Meloni -, oltre 30contro i rincari delle bollette». Un segnale ben accolto dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. La manovra, per ora, vale 21con deficit al 4,5% per il 2023

Buona parte delle risorse liberate dal governo Meloni andrà alle bollette, ma ci saranno interventi anche su occupazione e pensioni. Ancora da definire le ultime deleghe: quelle di peso a Fratelli d'...Laalle partite Iva ha fatto salire l'evasione Gli autori, esperti economisti guidati da Alessandro Santoro, avvertono che si tratta di risultati preliminari, che però suggeriscono che la ... Fisco, redditi oltre 60mila euro In arrivo un taglio degli sconti. Mini flat tax per le partite Iva «Concentreremo le risorse - ha detto la premier Giorgia Meloni -, oltre 30 miliardi contro i rincari delle bollette». Un segnale ben accolto dal presidente di Confindustria, Carlo Bonomi. La manovra, ...Per la tassa piatta ci dovrebbe essere solo un primo assaggio prima di entrare a regime. Rinvio, invece, per la tassa piatta incrementale