(Di domenica 6 novembre 2022) Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Il 62%al, con un 24,2% che indica in 2.000 euro il punto dove porre il limite. Emerge da una ricercaistituti di ricerca mUp Research e Norstat commissionata da Facile.it. Scorrendo i dati dell'indagine si scopre che ad essersi detti favorevoli alsono principalmente glicon età compresa fra 25 e 34 anni (64,2%), quelli con più di 65 anni (63,8%), in possesso di un titolo di studio elevato (65%) e i residenti in comuni con un numero di abitanti fra 10.000 e 30.000 (64%). Guardando invece ai contrari, si vede che sono soprattutto individui con età compresa fra 55 e 64 anni (44,7%), con titolo di studio fino al I grado (46,9%), residenti nel Nord Est (38,5% - 44,7% nel solo Veneto) ed in ...

La Svolta

La seconda versione richiederebbe almenoanni di età , da sommare con i 41 di contributi per ... flat tax incrementale e stralcio cartelle: le prime mosse del governo Meloni sue tasseQuesta una persecuzione, non c' altro da aggiungere. Alberto Vazzoler,anni dentista di San Don di Piave con la passione per la finanza, commenta con queste parole la ...di euro evasi ale ... Ultimo'ora: Fisco: il 62% degli italiani favorevole al tetto al contante Milano, 6 nov. (Adnkronos) - Il 62% degli italiani è favorevole al tetto, con un 24,2% che indica in 2.000 euro il punto dove porre il limite. Emerge da una ricerca degli istituti di ricerca ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...