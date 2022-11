Firenze | furto da 300mila euro in un' abitazione - Cronaca - lanazione it

E' successo a Coverciano, indaga la polizia. La padrona di casa si sarebbe trovata il malvivente faccia a ...... Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Chieti, Como, Cosenza, Cremona, Cuneo, Enna,, ... come lo smarrimento o il danneggiamento o ildella targa . Si parla anche di reimmatricolazione, ...Un furto dal bottino molto alto è stato commesso a Firenze. In una villa nel quartiere delle Cure i ladri hanno rubato gioielli per un valore di 300 mila ...Il “vigilante infedele” dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria Un intervento anomalo quello di ieri mattina dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Firenze in un esercizio commerciale nel quartie ...