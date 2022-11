Fiorentina | Milenkovic | 'Ultimamente badiamo più al sodo | più concreti e meno belli'

Nella ripresa laha preso in mano la partita e ha trovato il raddoppio consu calcio d'angolo (stesso identico goal di La Spezia). Da quel momento totale amministrazione da ...nella gara della 13ª giornata di Serie A, lavince per 0 - 2 in casa della Sampdoria. Decidono i gol di Bonaventura e. Guarda il ...Nella ripresa la Fiorentina ha preso in mano la partita e ha trovato il raddoppio con Milenkovic su calcio d'angolo (stesso identico goal di La Spezia). Da quel momento totale amministrazione da parte ...Un gol per tempo (Bonaventura nel primo, Milenkovic nel secondo) regalano a Vincenzo Italiano la quarta vittoria consecutiva, la seconda in trasferta in 3 giorni ...